Incontro letterario domani (giovedì 12) al circolo Arci di via Pispini (al civico 18), con Giacomo Vigni e il suo primo libro ‘Il conte Giakhy e il pollaio magico’, che presenterà dialogando con Eleonora Mainò e Valeria Pieroni. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Libreria Rebecca di via Pantaneto e inizierà alle 18.30.