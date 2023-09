Giacomini: "Tutti uniti per ripartire" I Fedelissimi: "Inizia un nuovo ciclo"

"Sono felice per la decisione del Tar, non cambia la voglia di riportare il Siena in alto": così Simone Giacomini, presidente di Atlas Consulting, a cui il Comune ha affidato l’iscrizione della Robur all’Eccellenza, e fondatore di Siena Fc. "In queste settimane – ha affermato –, con il mio staff non abbiamo mai smesso di lavorare in silenzio per farci trovare pronti. Adesso testa bassa e pedalare: ci vediamo presto a Siena. Tutti uniti. Ripartiamo". E’ tanta la voglia dei tifosi di ripartire, di mettersi alle spalle gli ultimi anni. "Per quanto la sentenza del Tar non potesse che essere questa – ha detto il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci –, finalmente ne abbiamo avuto la certezza e da oggi inizierà un nuovo ciclo, con una nuova proprietà. Quello che farà Montanari non mi interessa". "Non sono certo che ricorra al Consiglio di Stato – ha aggiunto –, sapendo che il reclamo verrebbe respinto: ha portato avanti la battaglia per tenere ferma la Robur. Grazie alla Figc che ha ottenuto l’anticipo della sentenza del Tar non ci è riuscito. I Giacomini? Esprimerò un giudizio dopo averli visti all’opera". Federico Castellani, fedelissimo e geologo incaricato dei lavori al Franchi, ieri ha indossato la t-shirt ‘Montanari Vattene’. "Questa maglia dice tutto. Torneremo a parlare di calcio giocato e non di tribunali".

A.G.