Ghini e Ruffini sono ’Quasi amici’

Due interpreti come gli attori Massimo Ghini e Paolo Ruffini per raccontare l’amicizia. Sul palcoscenico del Teatro Politeama di Poggibonsi, martedì 14 febbraio alle 21 nella Sala Maggiore, per San Valentino, va in scena lo spettacolo ’Quasi amici’. Tratto dall’omonimo film di Eric Toledano e Olivier Nakache. Regia e adattamento di Alberto Ferrari. E’ uno spettacolo costruito sull’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme trovano il modo di cambiare le loro vite e aiutarsi. La coppia Ghini-Ruffini fa rivivere con brio ed emozione una vicenda che ha segnato l’immaginario, cambiando molti stereotipi sulla diversità. Come scrive il regista, la loro amicizia è "una centratura, per vivere ed essere uomini un po’ più consapevoli della meraviglia e poter ridere, finalmente a crepapelle". La sera dello spettacolo sarà possibile, per tutti coloro che hanno biglietto o abbonamento a teatro, cenare con il Piattoteatro in uno dei locali del centro di Poggibonsi che aderiscono all’iniziativa. Tutte le informazioni su www.politeama.info. Inoltre, la stessa sera, in occasione di San Valentino, ci sarà una speciale riduzione per tutte le coppie che si recheranno alle proiezioni cinema previste nella sala minore del Politeama: alle 19 il film di Paolo Genovese ’Il primo giorno della mia vita’ con Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Lino Guanciale e Toni Servillo, alle 21,15 la commedia ’Magic Mike- The last dance’. La stagione al Politeama proseguirà il 20 febbraio con il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della Toscana e poi il 28 con la commedia ’Pigiama per sei’ con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin drammaturgia Paola Ornati regia Marco Rampoldi. Informazioni e biglietti per gli altri spettacoli in stagione presso le casse del Teatro Politeama in orario casse cinema, martedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo dalle 18 e sul sito www.politeama.info. Grazie alla biglietteria congiunta, i biglietti per il teatro sono acquistabili anche presso le casse del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa e del Boccaccio di Certaldo. Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli under 35, gli over 65, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Lo spettacolo "Quasi amici" fa parte della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa.

Fabrizio Calabrese