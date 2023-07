Ghelardi studia la corsa all’attacco "Palio più strategico di Provenzano"

di Laura Valdesi

"Un Palio contro o all’attacco ad agosto? La priorità è quest’ultima, non c’è dubbio. Così vuole anche la Contrada. La Festa è fatta di tradizioni, di orgoglio per i propri colori: la rivalità è bella. E va vissuta in modo giusto e corretto fermo restando che i tappeti rossi non li stende nessuno. Mi attendo lo stesso comportamento dall’Aquila". Non ha dubbi il capitano della Pantera Franco Ghelardi che (ri)debutta sul Campo, essendo tornato al timone paliesco di Stalloreggi nel settembre scorso dopo molti anni.

L’Aquila in Piazza senza avversaria a luglio: è stato un rientro da cardiopalma per Ghelardi.

"Fortunato direi. Il cavallo toccato in sorte alla rivale obiettivamente ha dato l’impressione, seppure d’esperienza, di non adattarsi benissimo. Un po’ di paura c’è sempre ma non ne avevamo onestamente più di tanta. Un Palio tranquillo".

Insegnamenti utili tratti da Provenzano?

"Bisogna piuttosto fare un’analisi dell’impostazione del Palio, a mio avviso troppo sbilanciato dalla scelta di un unico cavallo. Una Contrada baciata dalla fortuna, insomma, il resto abbastanza penalizzate. Un’esperienza da non ripetere nel senso che una cosa è scegliere i cavalli buoni, un’altra creare un lotto senza equilibrio in alto".

Eppure Anda e Bola, per esempio, è piaciuto molto alle Contrade e anche ai fantini.

"Un cavallo in prospettiva importante ma considerarlo un competitor di Violenta mi sembra un’accelerazione esagerata. Poteva esserlo invece un Tale e quale in ottima forma, lo stesso Remorex. Non capisco, per esempio, per quale ragione Reo Confesso che ha la sua stessa età viene preso e il ’biondo’ invece messo fuori. Se si alza l’asticella in alto ci sta dentro anche Remorex".

Non è semplice porre un freno al dominio attuale di Tittia.

"Dare vantaggi ed ottenerli è Palio, darli tutti ed averne indietro in misura minore è un altro paio di maniche. Preciso che la mia non è una critica nei confronti del fantino che ha vinto gli ultimi 5 Palii, fa il proprio interesse. Però va un attimino cercato di riequilibrare il Palio. E ciò è possibile alzando al massimo le varie tipologie di punte dei cavalli".

Tittia ha detto che lui si impegna tanto, devono fare lo stesso gli avversari.

"In linea generale occorre un po’ più di coraggio e di intraprendenza, lo dico per primo a me stesso. Serve essere maggiormente propositivi, più aggressivi in senso paliesco. La Selva ha difeso strenuamente le sue posizioni per giocarsi il palio, questo deve essere da parte di tutti. C’è il rischio, bada bene solo il rischio, rassegnazione dopo 5 vittorie consecutive della stessa persona".

L’Aquila si è avvicinata a Scompiglio, allora la Pantera bussa alla porta di Tittia?

"Più complessa come situazione. Il Palio è fatto di processi storici. I rapporti con i fantini si muovono in funzione di certi equilibri. Evidente che come Pantera credo di avere maggiori possibilità di montare Scompiglio che Tittia. Però credo che nel mio mandato, in un arco di tempo da stabilire, una Contrada che da 17 anni non vince deve ampliare le sue potenzialità. Ritengo che l’impostazione di Giovanni Atzeni abbia raggiunto il picco a luglio 2023 ma già ad agosto assisteremo ad un Palio più strategico che ’ matematico’. Più da preparare e da giocare, con qualche rientro magari".

Gingillo-Carburo, due monte accostate a Stalloreggi.

"Giuseppe? Spero vivamente che sia con noi, quanto a Giosué ha fatto un grande corsa nella Pantera. Io devo fare un Palio mirato che non può essere banale".

Qualche sorpresa?

"Perché no? Altrimenti diventa il compitino. Il Palio della Pantera deve essere possibilmente a vincere, altrimenti ad uscire da Piazza avendo costruito qualcosa per il futuro. proprio perché c’è un competitor eccezionale dobbiamo tutti darci da fare. Sempre meno calcolatori, analizzare bene il cavallo, inventare cose efficaci"

Il mossiere Ambrosione è stato confermato.

"Ha scritto la storia del Palio, merita assoluto rispetto. Magari se si può fare un piccolissimo appunto, una virgola appena, mi è sembrato un capellino passivo durante la mossa rispetto ad alcune situazioni. Comunque sia va benissimo".