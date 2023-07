Getti di vapore per pulire il centro storico "Grande attenzione al decoro della città"

Intervento di pulizia nel centro storico. Ieri mattina, su richiesta dell’amministrazione comunale, via libera alle attività di igienizzazione e lavaggio a vapore dei cestini, cantoni e degli arredi urbani nel Terzo di Città (via Salicotto, via di Pantaneto, via Duprè, via Bandini, Banchi di Sopra e piazza Santo Spirito). Il Comune e Sei Toscana hanno attivato il nuovo servizio che prevede l’utilizzo di una macchina di ultima generazione capace di pulire e igienizzare cestini, scalinate e panchine grazie a un getto di vapore acqueo alla temperatura di 140 °C. Un sistema di pulizia innovativo e a impatto zero, anche per arginare il guano dei piccioni in alcuni punti critici del centro, contribuendo alla loro igienizzazione. "Vogliamo dare grande attenzione – dice l’assessore all’ambiente Barbara Magi – al decoro e alla pulizia di tutta la città, a partire dal centro storico, in un periodo come quello estivo che vede questi luoghi particolarmente frequentati da turisti e stranieri. Con il gestore abbiamo intenzione di monitorare costantemente la situazione, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. La scorsa settimana le attività hanno interessato anche altre zone del centro.