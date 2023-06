Gestire le persone, il tema dell'evento del Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria

Come attrarre, trattenere e sviluppare talenti, sarà questo il tema dell’evento organizzato dal Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud per martedì 4 luglio alle 17 al Cassioli Group (Torrita di Siena). Una discussione tra imprenditorimanager interessati a migliorare l’attrattività delle imprese e la capacità di trattenere i collaboratori, in un contesto che beneficia dello scambio di esperienze tra colleghi, oltre che dell’intervento di esperti.

"In tutti gli incontri fatti con i colleghi imprenditori della Valdichiana negli ultimi mesi, è emerso in modo chiaro che molte delle prossime sfide nel mondo del lavoro si giocheranno sulla valorizzazione del capitale umano – dice Giovanni Tiezzi, presidente del Gruppo Imprenditori Valdichiana –. Questo incontro vuole dare una prima risposta all’esigenza di capire meglio gli aspetti più importanti legati alla gestione delle persone, competenza che diviene pertanto fondamentale padroneggiare per tutti gli imprenditori e i manager".