Gestione mattatoio. Arriva il contributo

Verso la soluzione definitiva dei problemi del mattatoio comunale di Colle, che dall’ottobre scorso opera con stoccaggi temporanei per un malfunzionamento del depuratore nel trattamento delle acque residue delle lavorazioni. Il Comune, infatti, ha concesso un contributo di 42.000 euro all’Azienda Speciale Multiservizi, gestore della struttura, per il ripristino della normalità e il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica. "E’ aperta da tempo anche una discussione con la Regione – afferma una nota dell’amministrazione – che ha l’obiettivo di riconoscere la strategicità del mattatoio di Colle per un area ampia che va oltre la Valdelsa e la provincia di Siena, con la richiesta di risorse per un adeguamento strutturale che permetta un miglioramento della produttività e dell’efficienza energetica".