Gestione dei bastioni San Filippo e San Francesco: "Nuovi circuiti economici per rilanciare Fortezza"

Un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse sull’affidamento dei bastioni di San Filippo e San Francesco, interni alla Fortezza Medicea. E’ quello pubblicato, per verificare l’interesse di eventuali investitori nel rilancio di due importanti spazi cittadini, attraverso la presentazione di un progetto capace di valorizzazione e migliorare l’utilizzo di un’area che consenta uno sviluppo funzionale e un’adeguata promozione del marchio ’Enoteca Italiana’. "Valorizzare la Fortezza Medicea, investendo su nuovi circuiti economici in grado di rilanciarla e promuoverla nel mondo, è uno degli obiettivi di questa amministrazione – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bianchini –. Cercheremo di rivitalizzare uno spazio di fondamentale importanza per la città; ovviamente, sono necessari lavori di messa a norma importanti per garantirne l’utilizzo in sicurezza".