Geotermia Accordo con Nippon Gases

Prende forma il progetto di recupero, purificazione, liquefazione dell’anidride carbonica presente nelle due centrali geotermiche attive in località Paicci a Piancastagnaio ad opera della multinazionale giapponese Nippon Gases sede Italiana. Un procedimento di ’riciclaggio’ della materia che è contenuta nel sottosuolo e che viene sfruttata dall’uso geotermico delle centrali geotermiche per produrre energia e calore in questo caso a servizio e uso alimentare.

Elemento che trova utilizzo in molteplici attività chimico industriali, farmaceutiche, biomedicali. Sull’ Amiata, già si parla di utilizzi specifici, non ultimo, come ha di recente detto il vicesindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, una convenzione tra il Comune pianese e l’Acquedotto del Fiora, per la distribuzione delle bombole di anidride carbonica, per le casette dell’acqua installate in provincia.

La convenzione firmata lo scorso 27 febbraio tra la Nippon Gases e il Comune di Piancastagnaio prevede diecimila euro l’anno, per una durata triennale, a sostegno di borse di studio, e duecentomila euro come contributo per la realizzazione di investimenti per la realizzazione di iniziative di rilevanza economico sociale e ambientale per il territorio comunale.

Importante opera legata alla nuova attività industriale è la realizzazione di un innesto stradale che dovrà congiungere l’area degli Stanzini con la viabilità di accesso alla zona artigianale della Rota. Lavori che dovranno essere realizzati entro sei mesi (per un costo previsto di 350mila euro).

"Con questa realizzazione – ha commentato il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini – i cittadini, oltre a vedersi togliere dall’atmosfera tonnellate di Co2 con un chiaro e immediato beneficio, ottengono un ulteriore vantaggio grazie alla realizzazione di nuove infrastrutture e al sostegno che può essere indirizzati verso giovani studenti".

L’intera operazione è stata gestita con estrema velocità, con l’accordo subito firmato dal Comune e il versamento da parte dei privati per cui l’iniziativa ha avuto subito piena operatività.