Generazione Z, quante dipendenze?. Isolamento: difendersi dalla società

La vita dei giovani di oggi può essere condizionata da nuove dipendenze oltre a quelle che ci sono sempre state. Con i cellulari, ad esempio, le forme di dipendenza possono essere sempre più intense fino a creare un disturbo mentale, se non controllate da un genitore, da un adulto o da sé stessi.

Le dipendenze non provengono solo dagli schermi, ma sono anche causate da problemi della vita reale.

Altre dipendenze sono: ansia, disturbi alimentari, alcool, fumo, droga e forme di autolesionismo.

Perché i ragazzi hanno queste dipendenze?

Per cominciare molti ragazzi soffrono e per sfogarsi finiscono con il far male a sé stessi e, pensando che non ci sia una via di fuga a questo dolore, non parlano neanche con persone che potrebbero aiutarli. Inoltre i giovani subiscono molta pressione su di loro: sentono il dovere di essere intelligenti, belli, magri ed essere all’altezza degli standard della società moderna.

L’isolamento è un’arma tagliente

Possiamo vedere come anche a scuola, persone magari più timide delle altre, vengano isolate dai piccoli gruppi che si formano all’interno della classe. Questi ragazzi si sentono feriti e tendono a passare ancora più tempo da soli e questo rende difficile per loro chiedere aiuto. Per evitare questo, dovremmo provar ad integrare i nostri compagni, interessandosi ai loro sentimenti.

Perché le droghe e alcool stanno diventando così diffuse

Secondo gli studi scientifici, l’effetto delle droghe dà un momentaneo benessere durante il quale ci sentiamo iperattivi, estasiati e felici. Anche l’alcool ci fa sentire lontani dalla realtà per qualche attimo. Per sfuggire quindi al disagio, ci si illude di poter sentirsi meglio ed evadere dalla realtà per pochi attimi, ma quando gli effetti delle sostanze sfumano, il senso di malessere aumenta.

Dca e autolesionismo

Molti ragazzi soffrono di anoressia, un disturbo alimentare sempre più in aumento tra i giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Un ragazzo anoressico solitamente smette quasi completamente di alimentarsi, conta ossessivamente le calorie, si specchia e si pesa costantemente. L’anoressia, se non curata, può portare alla morte.

Un’altra patologia diffusa tra i giovani è l’autolesionismo o cutting, attraverso il quale i ragazzi si tagliano la pelle con lamette ed altri oggetti taglienti, a volte procurandosi ferite anche troppo profonde. I giovani fanno tutto ciò perché il dolore autoinflitto li fa stare meglio.

Nessuno di noi è perfetto e dobbiamo imparare ad accettarci per ciò che siamo, abbiamo davanti a noi un grande futuro pieno di felicità e soddisfazioni.