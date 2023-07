’Gener-Azione 5’ La sostenibilità ’parla’ ai giovani

C’è tempo fino a venerdì 14 luglio per partecipare al bando “Gener-Azione5” per sostenere attività artistiche che sensibilizzino il pubblico verso la parità di genere, il protagonismo femminile e l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere.

Il progetto “Gener-Azione 5”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo si svolge in partenariato con Fondazione Mps, Fondazione Acra, Scosse a.p.s e Università di Bologna Dip. “G. M. Bertin” di Scienze dell’Educazione - Centro Studi sul Genere e l’Educazione (Csge); l’ente capofila è WeWorld. L’obiettivo di Gener-Azione 5 è aumentare le capacità deidelle docenti in Italia, accompagnare e supportare le ragazze e i ragazzi nell’acquisire e, a loro volta diffondere, conoscenze e consapevolezza sull’urgenza di promuovere la parità di genere e l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere nel mondo.