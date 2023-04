Gattina di piccola taglia sparita venerdì sera in zona Massetana

Una gattina di piccola taglia (nella foto) è stata smarrita nella serata di venerdì in Strada di Sant’Abbondio, in pratica all’imbocco della tangenziale in direzione Grosseto (Siena Sud) e a poche decine di metri dalla trafficata via Massetana. Si tratta di un animale molto docile, tigrato con zampine bianche e ampia macchia bianca sul collo, che mai in passato si era allontanato da casa se non per poco tempo prima di fare ritorno. Chiunque lo abbia visto oppure abbia notizie è pregato di chiamare il proprietario, a qualsiasi ora, al numero 3386057045. Prevista ricompensa.