Gasparro ama raffigurare la Vergine: "Farò un Palio nel solco della tradizione. Dedico a mia madre questo incarico"

di Laura Valdesi

Maestro Giovanni Gasparro, dipingerà il Drappellone di Provenzano. E’ abituato a grandi palcoscenici: che effetto le fa quello di Piazza?

"Avverto il peso delle generosità con cui si è pensato a me per questo incarico e cercherò di ripagare con la medesima carta".

Ha realizzato due dipinti che sono conservati nella basilica di Provenzano dove sarà portato il suo Palio il 2 luglio. Come arriva lei a Siena?

"La primissima volta che l’ho visitata è stata proprio quando dovevo realizzare l’opera raffigurante la beata Anna Maria Taigi. Sono tornato poi quando mi è stata commissionata quella del beato Pier Pettinaio, visitando la città, le collezioni museali ed ecclesiastiche. Già all’epoca percepii una forte carica emotiva , i beati erano legati a due contrade, la Giraffa e la Civetta. Compresi che c’erano una serie di dinamiche a me ignote per cui dovetti comprendere e approfondire".

Farà così anche per il Drappellone?

"A maggior ragione".

Mai visto il Palio dal vivo?

"Solo in televisione".

Tra i suoi soggetti preferiti ci sono le Madonne.

"Per devozione personale. Già negli anni di studio avevo indirizzato la mia pittura verso iconografie legate al sacro".

Il Palio è dedicato alla Vergine di Provenzano: viene da pensare che troverà ampio spazio nella seta.

"L’intento è di fare un Palio nel solco della tradizione dove certo la Vergine avrà un ruolo preminente".

L’uso della seta e lo sviluppo verticale a cui costringe la forma del Palio le creano problemi?

"La seta sarà trattata come le altre tele su cui uso dipingere,prediligo il lino belga con trama molto sottile. Non credo che avrò problemi, dipingo su specchio, onice. Sarà un momento di sperimentazione dal punto di vista tecnico. Quanto alla forma del Drappellone detterà la linea a livello compositivo, sviluppando per forza in verticale ma non sarà per me di disturbo. Anzi, mi è abbastanza congeniale, una sorta di ascesa verso la Madonna".

Si riconosce nella definizione di ’ultimo dei caravaggeschi’?

"A formularla è stata Vittorio Sgarbi. Come tutte le semplificazioni rispetta certo la verità però mi sta un po’ stretta. Sono abbastanza onnivoro, guardo dalla statuaria ellenistica al contemporaneo".

Sgarbi, vista la considerazione che ha per lei, potrebbe presentare il Drappellone?

"Mi onora di grande stima da anni, La prima volta mi invitò ad esporre alla Biennale di Venezia nel 2011. Sarebbe bellissimo, non solo un omaggio al Palio e a me ma la sua presenza avrebbe caratteristiche istituzionali visto il suo attuale ruolo".

La sensazione è che si sia già fatto un’idea del Palio che intende dipingere.

"Un po’ sì. In solitaria mi sono aggirato in vari musei delle Contrade proprio nei giorni scorsi ero a Siena. Ora devo far sedimentare le immagini visive. Sono stato in quello di Civetta, Leocorno, Giraffa. Continuerò. Bisogna toccarlo in loco il respiro del Palio, vengo da Bari e al sud non c’è davvero nulla di simile e così bello".

Sarà un Palio, vedendo le sue opere, senza colori sgargianti.

"La gamma cromatica molto accesa mi è un po’ lontana. Cercherò di conciliare le esigenze espressive con le specificità del Drappellone".

Dove nascerà fisicamente il Palio di luglio?

"Nello studio di Adelfia, vicino a Bari, dove sono nato".

A chi dedica la possibilità di questa committenza così particolare?

"Ringrazio per prima cosa il sindaco Nicoletta Fabio che mi ha fortemente voluto. La dedica è per mia madre che ho perso pochi mesi fa. Per gratitudine, per affetto. Molta della mia fede viene proprio da lei, dalla formazione e dall’esempio che mi ha dato. Mi spronava a dipingere, era orgogliosa del mio percorso".

Cosa promette ai senesi?

"Grande rispetto perchè percepisco le aspettative. Da un lato spaventa, dall’altro sprona a realizzare qualcosa all’altezza di queste ultime. Negli anni so che ci sono state polemiche su Drappelloni più o meno ortodossi che vorrei evitare. Dipingerò nel solco della tradizione in punta di pennello, con grande rispetto e passione".