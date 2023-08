’Garibaldi su una gamba’ a Monteriggioni

Teatro comico a Monteriggioni Estate. Stasera, al Castello, alle 21,15, torna la prosa con "Garibaldi su una gamba" di e con Andrea Kaemmerle. Produzione Guascone Teatro. Tutti noi pensiamo di conoscere bene la figura di Garibaldi. L’eroe dei Due mondi, Anita, i Mille, il celebre "obbedisco", le mille targhe viste in ogni città dove sta scritto "Qui ha dormito…". Eppure c’è molto da dire, oltre ciò che superficialmente crediamo o abbiamo letto di sfuggita senza approfondire. Nozionismo da cruciverba più che altro, al quale Andrea Kaemmerle e la penna fine di Manfredi Rutelli hanno deciso di porvi finalmente rimedio in equilibrio tra la loro inconfondibile ironia, comicità e sagacia senza forzature. Come afferma lo stesso Kaemmerle: "Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe ma… no, non c’è nessun Ma, Garibaldi è stato un uomo favoloso e unico".

Fabrizio Calabrese