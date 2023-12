"Garantire investimenti sul camper". Appello della Cgil alle istituzioni

"Organizzazioni sindacali, enti locali della Valdelsa, la Regione e poi anche il Governo, con il ministero dell’Impresa e del Made in Italy sono i soggetti chiamati a riaccendere i riflettori con urgenza sulle questioni che interessano la camperistica". Un invito chiaro che arriva da Iuri Campofiloni, responsabile di Fiom Cgil Toscana per il settore che vede la Valdelsa nel ruolo di capitale dal profilo economico, dato che nel comprensorio si realizza circa il novanta per cento della produzione nazionale di mezzi.

Ma qual è il problema principale? "E’ necessario un confronto – spiega Campofiloni – per conoscere i piani industriali e avere garanzie di investimenti che assicurino prospettive solide al distretto del plein air, che in Valdelsa dà lavoro a un migliaio di addetti in maniera diretta. Un numero da triplicare, guardando all’indotto. Timori che crescono dopo l’annuncio di Stellantis dell’apertura di uno stabilimento gemello della Sevel (sede ad Atessa, in Abruzzo) a Gliwice in Polonia, cui ha fatto seguito la comunicazione che nello stabilimento polacco è prevista anche la produzione di veicoli ricreazionali. Stellantis ha inoltre presentato il nuovo segmento Pro One che traghetterà il motore dall’endotermico al Full Electric e all’idrogeno".

Il futuro dei veicoli commerciali Stellantis sarà quindi costituito dai nuovi E-Ducato Fiat Professional, E-Boxer Peugeot, E-Jumper Citroen ed EMovano Opel, che arriveranno progressivamente a sostituire gli chassis dei veicoli del settore camper. Da qui i dubbi, e le preoccupazioni, della sigla sindacale, espresse anche da Daniela Miniero, segretaria di Fiom Cgil Siena: "Considerata l’alta concentrazione della produzione nel settore del camper – afferma – chiediamo chiarezza e trasparenza rispetto alle politiche industriali di Stellantis per capire che tipo di ripercussioni la politica di distrazione di produzione soprattutto degli chassis, se non dovessero essere più prodotti in Val di Sangro, potrebbe avere per il territorio. Crediamo che questo cattivo costume di non coinvolgere le parti sociali nelle scelte industriali, sia non solo inopportuna, ma controproducente per le parti in causa".

L’appello di Fiom Cgil è rivolto ai soggetti interessati, a cominciare dalla Fim Cisl ricordando l’attivo unitario dei delegati del 2 maggio 2022 a Poggibonsi per esaminare, senza barriere tra le diverse sigle, i problemi del comparto.

Paolo Bartalini