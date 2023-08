Garante disabilità e dei detenuti Pubblicati due avvisi

Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso per la presentazione di candidature per la nomina del Garante per la disabilità e del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. Il Comune ha indetto due avvisi, uno per ciascuna figura, con il termine per la presentazione delle domande il 31 agosto: la durata corrisponde al mandato del sindaco.