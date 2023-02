Gara di sci fra Contrade, show sulla neve Oggi la premiazione alla società Elefante

Dopo due annidi rinvio causa Covid, si è finalmente svolta la gara di sci tra le Società di Contrada ‘Per Slalom e per Amore’ giunta alla 29ª edizione, organizzata dallo Sci Club di Siena. Alla vigilia, qualche timore c’è stato per le previsioni del tempo, il che non ha invogliato alcuni iscritti alla gara, a prendere la via per l’Abetone. Per fortuna la situazione è stata delle migliori, con la competizione che si è potuta svolgere regolarmente, anche se a ranghi ridotti. La pista, Zeno 3 dell’Abetone, e la neve erano veramente perfetti e chi ha gareggiato ha potuto godere appieno di una discesa divenuta un classico tra gli appassionati dello sci. Ed ecco dunque il podio dello Slalom che ha preso il via alle 9,30 di domenica scorsa: il miglior tempo in assoluto l’ha fatto registrare Franco Maggiorelli (San Marco) con 1’09.44, al 2° posto troviamo Federico Pera (Due Porte) con 1’09.75, 3° Alessandro Pera (Due Porte) con 1’10.64. Tempi ragguardevoli anche per Simone Casini (Elefante) con 1’12.30 e Paolo Brogi (Alba) con 1’12.85. I risultati e le classifiche sono consultabili sul sito www.sciclubsiena.com. La premiazione si svolgerà oggi presso la Società Elefante, con inizio alle 18.