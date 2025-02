Gamba bloccata sotto escavatore Operaio salvato dai pompieri

Grande spavento ieri intorno alle 10 per un operaio che abita nel comune di Sovicille. L’uomo stava lavorando sull’escavatore per una ditta che opera per Enel quando si è verificato l’infortunio. Saranno i tecnici del servizio prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl a ricostruire l’accaduto, inetrvenuto sul posto insieme ai carabinieri locali. Sembra che l’operaio stesse lavorando per cambiare un trasformatore quando, accidentalmente, il mezzo si è ribaltato su un fianco (nella foto) ed una gamba gli è rimasta incastrata sotto il montante dell’escavatore sulla Sp 31 di Chiusdino, a circa un chilometro dal bivio per Ciciano. Sono stati i vigili del fuoco di Siena a tirarlo fuori, dopo circa quindici minuti. Un’operazione delicata ma il ferito ha avuto fortuna che sotto l’arto ci fosse terra smossa e soprattutto rovi in quanto hanno attutito il trauma. L’uomo è stato portato alle Scotte da Pegaso, dopo essere stato stabilizzato.