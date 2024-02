Galleria ’Le Chiavi’, si riparte. Ok alla variante Monsindoli

di Massimo Cherubini

Due buone notizie per la Cassia. La prima riguarda la ripresa dei lavori alla galleria delle "Chiavi", tratto La Bisarca Val di Paglia, fermati a seguito dell’inchiesta degli appalti Anas. Che coinvolgerebbe anche la società che ha vinto l’appalto per il rifacimento del tunnel. Quasi due mesi di stop che allungano i tempi dei lavori, si parla di oltre un anno, oltre a causare disagi. Una buona notizia visto che per due mesi non si è saputo nulla di ufficiale sulle ragioni della chiusura e sull’allungamento dei tempi dell’intervento. L’altra novità riguarda un’altra tribolata variante, quella tra Monteroni e Monsindoli. Circa 7 chilometri di strada per collegare la quattro corsie della variante – realizzata decenni fa che ha consentito di azzerare il traffico di transito all’interno del centro abitato di Monteroni – alla Siena Grosseto. Eliminando tutti i centri abitati da Ponte a Tressa fino alla Coroncina. Su questa variante c’è stato ieri in Provincia un incontro tra il presidente David Bussagli, la struttura territoriale dell’Anas, i sindaci, il prefetto, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali, le forze di sicurezza e i soggetti del territorio interessati. "Con il primo stanziamento di 90 milioni da parte del Governo Draghi siamo fiduciosi – spiega la Provincia – che si possa procedere speditamente con l’appalto dei lavori in attesa che il Governo finanzi la parte di risorse rimanenti dovuta all’adeguato ai maggior costi per le opere di cantiere". La progettazione esecutiva è stata ultimata e presentata ai competenti organi. Il primo lotto dei lavori prevede un costo di 150 milioni, in parte già finanziati. "L’inserimento della realizzazione della variante sulla Cassia - dice il presidente David Bussagli- tra Monteroni d’Arbia Nord ed il viadotto Monsindoli insedita nel contratto di programma Anas, che ha sbloccato un’opera attesa dai cittadini della provincia di Siena, è del 2021. Un accordo portato avanti dall’allora presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli e che già nel 2018 con la sigla dell’accordo tra Provincia, Regione ed Anas aveva visto la SS2 Cassia, da incompiuta e dormiente, tornare ad essere valutata direttrice strategica d’interesse nazionale con il passaggio di alcune strade provinciali e regionali proprio ad Anas". "La presentazione della progettazione da parte di Anas delle opere di completamento della SS 2 Cassia, nel tratto del viadotto Monsindoli svincolo Monteroni nord, mette un punto definitivo sulla realizzazione di un’opera strategica per la provincia di Siena. Un’opera sul cui completamento, da presidente della Provincia di Siena, mi sono speso insieme a tutti i sindaci del territorio coinvolti, col passaggio ad Anas che ringrazio per il lavoro svolto sino ad oggi e col governo Draghi nel 2021 e l’allora ministro Enrico Giovannini per l’ottenimento del finanziamento di 90 milioni; oggi finalmente la notizia della conclusione della progettazione"