Galleria Le Chiavi: "Chiesto all’Anas incontro urgente"

di Massimo Cherubini

"Il territorio del sud della provincia, ormai stremato, sta vivendo difficoltà, da troppo tempo, con gravi ripercussioni su cittadini, lavoratori e aziende sulla viabilità alternativa fortemente compromessa". E’ questo "l’occhiello" del comunicato stampa di Agnese Carletti presidente della Provincia. Che ha interpretato, a pieno, i disagi di tanti autotrasportatori, cittadini stanchi, indispettiti, per il susseguirsi dei ritardi sulla riapertura della galleria de "Le Chiavi". Che collega La Val d’Orcia alla Val di Paglia. Era stato detto che a metà di ottobre sarebbe stata riaperta. Non sarà così, se ne parlerà a primavera. "Ho chiesto – scrive la presidente della Provincia - un incontro urgente ad Anas per avere un aggiornamento rispetto allo stato di avanzamento dei lavori della galleria "Le Chiavi". Un incontro richiesto anche a nome dei Sindaci dei Comuni di Radicofani, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e del Presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. L’incontro segue la comunicazione di Anas del 17 settembre nella quale Ci viene comunicato dell’aver "riscontrato delle difficoltà nelle lavorazioni, tali da richiedere la rimodulazione del progetto" e una conseguente traslazione temporale. "Ho richiesto un incontro urgente – sottolinea Carletti – tenuto conto delle difficoltà che il territorio del sud della provincia, ormai stremato, sta vivendo da troppo tempo e considerati gli effetti che questa chiusura stradale ha su cittadini, lavoratori e aziende. Siamo consapevoli di quanto gli investimenti di Anas sulle infrastrutture del nostro territorio siano importanti. Al tempo stesso abbiamo bisogno di tempi certi che non possono ogni volta slittare".