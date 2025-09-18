Galleria ’Le Chiavi’, altro rinvio. La riapertura slitta a primavera

"Abbiamo chiesto un incontro urgente ad Anas per capire quando riapre la galleria ’Le Chiavi’. Di certo non avverrà entro la metà del prossimo mese di ottobre. Da qui – dice il sindaco di Radicofani, Francesco Fabbrizzi – la necessità di avere risposte certe". Il primo cittadino di Radicofani è esplicito: "Siamo davvero preoccupati, abbiamo una situazione viaria insostenibile. Nella Provinciale 24 (quella che da Radicofani scende verso la Val di Paglia) ci sono due ponti che necessitano da mesi di interventi urgenti. Ci sono i progetti e ci sono i finanziamenti che, se non spesi nei tempi previsti, vengono revocati. Ma non si possono eseguire". E ancora: "Per eseguirli è necessario chiudere la strada per alcuni giorni. E non lo possiamo fare. Il traffico subirebbe un’insostenibile paralisi – si sottolinea –. Ecco perché occorre chiarezza sulle date di ultimazione dei lavori per consentire di organizzare al meglio gli altri interventi. Abbiamo chiesto un incontro urgente con Anas per avere risposte alle nostre preoccupazioni".

Metà di ottobre, ora si parla della parziale riapertura del "foro di Radicofani" (come venne denominato negli anni Sessanta quando venne inaugurato) nella prossima primavera. "Occorre la certezza dei tempi – ribadisce il sindaco di Radicofani – invece l’obiettivo della riapertura, seppur a senso unico alternato slitta ancora. E non di dieci o venti giorni. Di alcuni mesi, così com’è avvenuto in passato".

La riapertura della galleria era attesa per la metà ottobre. Forse era già certo che non poteva avvenire, da quando Anas lo ha comunicato ufficialmente. La Galleria, che collega la "Bisarca" alla Val di Paglia dal Km.154+300 al Km. 161+300, è stata chiusa il 28 novembre del 2023. Fine dei lavori, come si legge in un comunicato del tempo, "ore 20 del 23 settembre 2024". Il tutto preceduto da altre chiusure, più o meno lunghe nel tempo. Da anni, gli autotrasportatori, quelli che devono ripercorrere, quasi quotidianamente, "Le Conie", hanno subìto un considerevole aumento dei costi di trasporto. In Val di Paglia c’è la Stosa, Floramiata, Acqua e Sapone, aziende che fanno partire decine di tir ogni giorno e ne vedono arrivare altrettanti. Aumentano i costi, si allungano i tempi di percorrenza. Disagi che sono stati più volte esplicitati agli amministratori provinciali, per le rispettive competenze, e ad Anas. Invano.