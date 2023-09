Galleria Il Campo mostre d’arte con Sigerico

Le nuove generazioni sono produttrici di cultura e attrattori di energie, interne ed esterne alla città, su cui è necessario investire. Va in questa direzione il rinnovo, per altri due anni, della convenzione del Comune con Sigerico spa, che prevede l’utilizzo delle teche espositive situate nella galleria di accesso al parcheggio Il Campo per allestimenti di mostre di artisti under 35. L’attività, iniziata nel 2021, ha riscosso pareri entusiastici sia da parte dei cittadini sia dei ragazzi e delle scuole che hanno avuto la possibilità di esporre. Inoltre, il progetto ha avuto una rilevanza sociale e di riqualificazione dell’area. Anche per la nuova edizione, lo spazio della Galleria Il Campo sarà concesso gratuitamente ai giovani artisti e agli istituti scolastici che ne faranno richiesta. Sigerico ha espresso soddisfazione per la decisione di rinnovo da parte dell’amministrazione. Nelle prossime settimane sarà predisposto il calendario delle mostre da realizzarsi nel 2024.