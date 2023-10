Galleria d’arte all’ex Fabbrichina. Il collezionista Nick Bonner trasforma i due capannoni gemelli

A Colle nascono le Twin Sheds, ovvero ‘capannoni gemelli’ in zona Fabbrichina, che diventeranno una galleria d’arte. Questo fine settimana si è tenuta la prima mostra di Nick Bonner, il più grande collezionista inglese d’arte di realismo socialista, che ha acquistato i due capannoni gemelli per realizzarci la sua galleria. La prima esibizione e presentazione c’è stata venerdì scorso e sabato la replica tra i molti invitati internazionali, artisti, architetti e intellettuali. Due occasioni per presentare la sua collezione, prima di poter iniziare i lavori dei due fabbricati.

La galleria sorgerà a pochi passi dalla ex Vulcania, nella traversa parallela a Via Gramsci. Nick Bonner è noto per essere il fondatore del Koryo Studio, Koryo Tours. Nato in Inghilterra, Nicholas Bonner ha studiato architettura del paesaggio e ha tenuto conferenze alla Leeds Metropolitan University nel Regno Unito. Durante un viaggio di studio in Cina nel 1993 ha visitato la Corea del Nord con il suo grande amico Joshua Green e da allora ha viaggiato regolarmente nel paese. Un amico nordcoreano chiese loro di aprire un’agenzia di viaggi poiché a quel tempo non c’erano tour nel paese. Trovando il paese affascinante, fondarono Koryo Tours e dopo il loro primo gruppo ne rimasero affascinati. Koryo Tours è ora la compagnia di viaggi più longeva e specializzata per la Corea del Nord. Bonner possiede una delle collezioni d’arte nordcoreane più preziose e complete al mondo. Attualmente sta co-curando mostre d’arte della Rpdc a Toronto e alle Hawaii. Ha, inoltre, collaborato con artisti di Pyongyang, ha commissionato pezzi per mostre internazionali e ha fornito consulenza per pubblicazioni d’arte come Art Asia, tra gli altri. Ha deciso di allestire una galleria a Colle, che inevitabilmente sarà il centro mondiale di questa visione e filosofia artistica. Una notizia, quindi, buona per la città non solo perché sarà riqualificata una zona in stato di degrado, ma anche perché la funzione prevista ha una valenza culturale di qualità. Un modo anche per intrecciare relazioni di carattere internazionale e aumentare la capacità attrattiva di Colle. Chissà se proprio questa occasione potrà essere la genesi di una riqualificazione anche della zona ex Vulcania e degli edifici sulla collina. I due lotti B ed E, sono stati banditi il 27 e il 28 settembre.

Lodovico Andreucci