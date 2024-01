’Galilei’, blitz per la palestra: "Fantocci che sembrano impiccati con i cartelli. Dialogo, niente violenza"

di Laura Valdesi

SIENA

"Fantasmi con cartelli affissi, sopra i nomi dei responsabili di nove anni di totale immobilismo e uno striscione di denuncia verso la Provincia, il Comune e la presidenza scolastica. E’ questa l’azione firmata dal Blocco studentesco messa in scena presso il liceo scientifico ’Galilei’ stanotte (ieri, ndr)". Così recita la breve nota che, accompagnata dagli scatti del blitz scatena un putiferio di polemiche. E interventi di condanna, anche da parte di rappresentanti del consiglio di istituto come Matteo Pagliantini che tuona: "La violenza deve stare distante dalla nostra scuola. Appendere fantocci come se fossero impiccati non è ammissibile". E ancora: "Non era neppure un tema al centro del dibattito scolastico negli ultimi tempi. E dunque caldo". Sì, perché quello striscione che è poi stato tolto dagli insegnanti, punta il dito "sulla situazione di immobilità che si protrae ormai dal lontano 2014 riguardo all’inagibilità della palestra del liceo scientifico e sportivo ’Galilei’. Inammissibile che una scuola che ha all’interno un indirizzo dell’educazione sportiva degli studenti costringa da ormai nove anni i ragazzi a svolgere attività motoria presso altri plessi", ancora la nota. Con la sua azione il Blocco studentesco chiede "chiarezza".

In realtà ottiene ’tempesta’. "Lo striscione affisso nelle pertinenze delle due scuole – intervengo il dirigente del ’Bandini’ Alfredo Stefanelli e la collega del ’Galilei’ Adele Patriarchi, condannando insieme ai rappresentanti di istituto degli studenti di entrambe le scuole il gesto – risulta completamente estraneo allo spirito democratico, all’apertura, al dialogo e alla collaborazione che hanno sempre caratterizzato le relazioni fra le diverse componenti della comunità scolastica e i rapporti con le istituzioni locali. In particolare i rappresentanti degli studenti sottolineano che il dialogo con la presidenza è sempre stato sincero e trasparente. Sentono di poter garantire che nessuno di loro potrebbe in alcun modo aderire a tali iniziative. Invitiamo a risolvere problemi del genere attraverso un impegno condiviso per creare un ambiente pacifico volto al benessere degli allievi". "Inutile mettere i fantocci, si strumentalizza il problema. Hanno agito nell’ombra senza metterci la faccia", chiude Pagliantini. E sia. Ma il problema palestra resta. E andrebbe risolto una volta per tutte.