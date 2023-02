Gaiole in Chianti, aumenta la videosorveglianza

A Gaiole in Chianti verrà potenziata la videosorveglianza grazie a un finanziamento regionale di 15mila euro. Fondi che permetteranno di attivare un investimento complessivo di 21 mila e 600 euro per l’acquisto di 10 nuove telecamere. Di fatto sarà possibile coprire ben cinque nuove aree di ripresa che sono state studiate per implementare il controllo dei punti nodali di accesso: una postazione è prevista all’ingresso nord di Gaiole in Chianti, una all’ingresso sud est; un’altra controllerà l’accesso sempre al capoluogo, ma venendo da Vertine. Una quarta postazione è prevista nella frazione di San Sano e una quinta sarà posta in territorio aperto per consentire il monitoraggio dell’ingresso da sud al territorio comunale. Viene completato cosi il monitoraggio delle principali vie di accesso al territorio comunale. Tutte le telecamere sono collegate al sistema integrato di videosorveglianza provinciale e sono visibili dalle sale operative della Municipale, della Prefettura e delle forze di Polizia, nell’ambito del Patto della Sicurezza urbana sottoscritto anche dal Comune di Gaiole in Chianti. "Vista l’utilità dimostrata nei fatti dal sistema di videosorveglianza – afferma Michele Pescini (nella foto), sindaco di Gaiole in Chianti e presidente del Consorzio Terrecablate, – è indispensabile continuare ad investire in questo settore e ringrazio la Regione Toscana per aver raddoppiato le risorse a disposizione dei comuni".