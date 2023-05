Gaia racconta le vite degli altri "Il ritorno nel quartiere d’infanzia"

Un caleidoscopio di personaggi e di storie incredibili di un’Italia che sta lentamente svanendo in ’Ganà - Citofonare Nanni’. Il nuovo spettacolo di e con Gaia Nanni, in programma domani alle 21 nella sala Minore del Teatro Politeama di Poggibonsi per la rassegna ’Discipline(s)’. Primo studio che vede accanto all’attrice toscana Peppe Voltarelli come ospite speciale. Le musiche sono di Roberto Beneventi alla fisarmonica e Peppe Voltarelli alla chitarra.

Gaia, come nasce questo suo nuovo testo?

"Mi frullava in testa da moltissimo tempo l’idea di tornare nel quartiere dove sono cresciuta, ritrovare le anime di quella strada, metterle tutti a sedere e registrarle. Così è iniziato tutto, munita di registratore e di parecchia emozione".

Chi è Ganà e che ruolo ha?

"GaNà è la formula magica per essere dentro alle case, alle persone che vagano per il quartiere, dentro alle vite degli altri. In un condominio di via Masaccio in cui crescevo, con troppi fianchi e con Giuditta, sorella perfetta che non esisteva perché io sono figlia unica".

Perché l’ospite d’onore, Voltarelli, sfugge allo schema?

"Nel condominio immaginario di GaNà uno degli appartamenti sarà abitato dall’ospite. Ho immaginato questo nuovo lavoro come una reale possibilità di fare comunità artistica. In questo periodo storico dove l’ego riferimento è dietro l’angolo e la solitudine pure, poter ospitare e fare entrare nel mio spazio un artista che stimo è sacrosanto".

Da dove nasce l’esigenza di entrare nelle vite degli altri?

"Se mi chiedessi cos’è il teatro o cosa fa un attore ti risponderei senza esitazione ’entra nelle vite degli altri e tenta di raccontarle’. Questo facciamo, il teatro è il luogo più importante al mondo perché permette alle persone di vedere cosa sarebbero se solo volessero e cosa sono realmente".

Qual’è il ruolo della musica?

"La Musica è ingrediente necessario, intreccia cuce ed enfatizza tutta la drammaturgia. La direzione artistica e musicale è di Francesco Magnelli che entrando nella verità di quelle storie ha saputo trasferire in musica esattamente l’anima di quelle persone che andrò ad interpretare".

Chi è artisticamente Gaia Nanni?

"Una donna che ancora oggi crede nelle persone e si commuove a tradimento nelle cose piccole e insospettabili di tutti i giorni. Artisticamente rispondo volentieri alla linea di demarcazione con cui ogni artista combatte: Esporsi o Esibirsi. Io scelgo la prima".

Fabrizio Calabrese