"Futuro poliziano" sceglie Carbè. E’ l’unica candidata sindaco donna

È Nunziata Carbè la candidata a sindaco di Montepulciano presentata dalla lista civica Futuro Poliziano per le elezioni amministrative del 9 giugno. Unica donna, per ora, in un ventaglio che comprende i già annunciati Gianfranco Maccarone, per il centrodestra, e Michele Angiolini, sindaco uscente, per il centrosinistra. Da oltre trenta anni abitante ad Abbadia di Montepulciano, la Carbé esercita la professione di avvocato a Torrita di Siena ed ha fatto parte per dieci anni del consiglio dell’ordine professionale, fino alla soppressione del tribunale (2012), maturando così esperienze nei contatti con i Comuni; afferma di essersi sempre "tenuta lontana dalla politica", si è invece impegnata in progetti sociali e culturali, anche come presidente del locale Rotary Club. La candidata si è presentata con un video in cui, riprendendo il titolo di un libro di Primo Levi, si rivolge all’elettorato con lo slogan "se non ora, quando?", lasciando intendere come la presenza sullo scenario politico di Futuro Poliziano rappresenti l’opportunità di credere ed avere fiducia in un cambiamento. A convincerla ad accettare la proposta di candidarsi è la presenza di una squadra "fatta di brave persone, competenti ed impegnate, che da un anno lavorano sul territorio. Ora Futuro Poliziano, compagine autonoma dai partiti, c’è, è forte e presente". Fin qui alcune espressioni di Nunziata Carbè che, secondo quanto affermato da esponenti della lista, fino a lunedì non rilascerà interviste. Interessante sarà dunque conoscere l’intera squadra, la cui presentazione è rinviata ai prossimi giorni, per comprendere quale sia l’effettiva distanza del raggruppamento dalle posizioni politiche più note. Intanto il comitato di Futuro Poliziano sottolinea che, alla base della decisione di costruire una lista civica c’è una "diffusa richiesta di cambiamento" della comunità, che oggi appare spaccata tra il Capoluogo e le frazioni. Tra le primissime priorità vengono vengono nominati i giovani, il territorio, lo sviluppo sostenibile. La neonata formazione parla della ricerca di una figura che rappresentasse a pieno titolo i concetti di civismo, competenza, amore per il territorio, distacco dal potere, intendendo il termine "potere" come servizio alla collettività, individuata, dopo un percorso lungo e articolato, nella Carbè. Non manca un riferimento al colore rosa che appare nel logo del raggruppamento, quasi evocativo della scelta, attribuendo ad una figura femminile maggiori garanzie di avere "una visione armoniosa della macchina amministrativa e competenze gestionali d’insieme".

Diego Mancuso