Montepulciano (Siena), 19 giugno 2019 - Si recava nelle enoteche e rubava bottiglie di alto valore nascondendole in una sorta di 'cartuccera' ricavata all'interno di una giacca. Per questo una donna, una 47enne di Carrara (Massa Carrara) è stata identificata e denunciata per furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento. La donna aveva recentemente 'colpitò in un'enoteca a Montepulciano (Siena), patria del vino Nobile, sottraendo due bottiglie del valore complessivo di 1500 euro.

Dalle indagini, scattate dopo la denuncia del proprietario, sono emersi episodi simili avvenuti in altre parti d'Italia con la donna sempre protagonista. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la donna, esperta di vini, una volta distratti i commercianti, nascondeva le etichette di pregio nei vani della giacca per poi andarsene senza sospetti. La 47enne è stata identificata dal proprietario dell'enoteca con un confronto fotografico.