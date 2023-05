In bus da Firenze per rubare a Siena

Siena, 30 aprile 2023 – Rintracciati e denunciati dalla Polizia per furto aggravato quattro stranieri in trasferta da Firenze che avevano rubato profumi e occhiali. Gli uomini della Squadra Mobile con un poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico libero dal servizio, li hanno scovati in centro, dopo che aveva fatto razzia in alcune attività commerciali.

I quattro, tutti peruviani di 23, 27, 29 e 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e domiciliati a Firenze, erano giunti a Siena in pullman. Prima sono entrati in una profumeria del centro commerciale di piazzale Rosselli rubando sei confezioni di profumi per 700 euro.

Le commesse del negozio hanno contattato la sala operativa della Questura che, a sua volta, ha diramato la nota di rintraccio degli autori alle Volanti e alle pattuglie della Squadra Mobile sul territorio.

Dopo il primo furto, i quattro hanno raggiunto il centro storico dove erano entrati in un negozio di ottica, rubando merce per 600 euro. Le ricerche hanno però dato i loro frutti: un poliziotto libero dal servizio, ha notato in piazza Matteotti i quattro giovani. Dopo aver chiamato gli equipaggi dislocati sul territorio, senza perderli di vista, li ha seguiti fino a piazza Gramsci dove sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile.

La merce rubata è stata così recuperata e restituita ai titolari, mentre i quattro stranieri sono stati denunciati. Per loro il questore Pietro Milone ha emesso il divieto di ritorno a Siena per tre anni. Tre dei ragazzi, irregolari, sono stati espulsi.