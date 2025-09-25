Furto con spaccata in auto: "Ridatemi oggetti e computer. Tentativi di prelievo con la card"

di Laura ValdesiUn’oasi di tranquillità, il lago di Chiusi. Punto di riferimento per turisti e appassionati di pesca. Oppure di tour in canoa. Un angolo nel verde che il Comune vuole valorizzare. Ma i ladri, negli ultimi tempi, stanno creando problemi importanti in quest’area. Numerosi infatti i furti messi a segno ai danni di chi si reca qui anche solo per gustare le prelibatezze locali al ristorante. Proprio com’è accaduto lunedì scorso ad una donna fiorentina che si è fermata a pranzo con alcuni amici. Uno dei quali ha lanciato un appello su facebook per ritrovare almeno alcuni oggetti spariti dalla macchina posteggiata e spaccata. "E’ accaduto sicuramente fra le 13 e le 16 quando, andando a riprendere la mia Peugeot, ho visto lo specchietto e il vetro rotto", racconta la donna. Dall’interno era sparito un computer, uno zaino blu con documenti di lavoro e borsette varie contenenti prevalentemente medicine. Il tutto all’interno di una borsa argentata. Mi sta particolarmente a cuore l’apparecchio che genera frequenza contenuto in un’altra borsa grigia che è collegato alla mia attività professionale e al centro di uno studio. Poiché credo che gran parte di queste cose non siano di alcun valore per i ladri e che, probabilmente, se ne sono liberati buttandoli da qualche parte, se qualcuno li trova che me lo segnali". Anche ai carabinieri visto che la donna ieri è andata a denunciare il furto. Intanto ha avuto il primo feedback delle mosse dei ladri che hanno tentato per due volte di usare la card per prendere soldi nella vicina provincia di Perugia. Probabilmente si sono allontanati e hanno tentato subito di monetizzare. Sarà importante controllare le telecamere di sorveglianza. E chi frequenta il lago di Chiusi deve tenere gli occhi aperti.