"Furto all'Istituto Piccolomini di Siena: Restituire per Evitare Conseguenze".

La notizia ha fatto il giro delle classi ieri al liceo musicale e poi in tutto il ’Piccolomini’ di cui fa parte: un’addetta della scuola era stata derubata. Sarebbe sparito mercoledì un portafoglio dove non c’erano soldi ma soltanto carte. E sembra – questo il passa parola nelle aule che poi è stato riferito anche ai genitori una volta tornati a casa – che qualcuno le abbia anche utilizzate. Prelevando appunto denaro. Una bravata, probabilmente, certo di cattivo gusto. Perché sempre di un furto si tratta. Casi simili accadono nelle scuole di tutta Italia. Ma è chiaro che se il protagonista si farà avanti e restituirà tutto potrebbe finire in una bolla di sapone invece che all’attenzione delle forze dell’ordine.

La.Valde.