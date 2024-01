Furto aggravato e ricettazione. Trentenne arrestato dai carabinieri

Era specializzato nei furti di batteria elettriche, che rubava nelle cabine dell’Enel. Furti di questo tipo, a quanto pare, con due complici ne avrebbe commessi diversi nella provincia di Foggia, di cui è originario. I carabinieri della stazione di Monteriggioni lo hanno arrestato in questi giorni in esecuzione di un ordine della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo, 30enne, di cui non sono stare rese note le generalità, da tempo era arrivato a Monteriggioni per motivi di lavoro.

La persona arrestata è gravemente indiziata di furto aggravato e ricettazione: reati che sarebbero stati commessi nel 2023 nella provincia di Foggia. Il provvedimento è stato emesso in seguito all’’attività investigativa condotta dal personale della compagnia carabinieri di San Severo, che ha raccolto forti indizi nei confronti dell’uomo e di altre due persone che avrebbero agito con lui. Tutti e tre, stando a quanto emerso dalle indagini, sono seriamente sospettati di una serie di furti di batterie elettriche nella cabine della rete elettrica dell’hinterland foggiano.

L’uomo, nel frattempo trasferitosi a Monteriggioni per lavoro, non è tuttavia sfuggito alle fitte maglie dei carabinieri. Da qualche settimana a questa parte c’è stato un continuo scambio di informazioni tra i reparti dell’Arma, anche tra le diverse aree del territorio nazionale, e questa collaborazione ha consentito di individuare il 30enne presso il luogo di lavoro. Come dire, insomma, che la sinergia tra i militari della nostra provincia e i loro colleghi del foggiano ha sortito gli effetti sperati. "I carabinieri di Monteriggioni- spiega il comando provinciale in una nota diffusa nella mattinata di ieri- dopo averlo identificato, lo hanno così tratto in arresto, dando esecuzione al provvedimento cautelare e ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria".

Controlli, dunque, quelli dei carabinieri, che hanno centrato l’obiettivo. Intanto, continuano in tutta la nostra provincia i servizi anticrimine dei militari. Controlli sia diurni che notturni mirati anche alla prevenzione dei furti nelle abitazioni e che non si fermeranno nemmeno nei giorni festivi.