Furti nelle case quando c’è la sagra: scoperti

di Laura Valdesi

Per la frazione di Piazze e Cetona la Sagra del bico è una tradizione. Festa, musica e soprattutto quel pane povero di origine antica dall’aspetto a metà fra la piadina romagnola e la torta al testo. Fanno la fila cittadini e turisti, arrivano anche dall’Umbria, per gustare il bico farcito con salumi e formaggi nella sagra che si svolge fra fine giugno e inizio luglio. Un’occasione ghiotta ma sotto un altro aspetto anche per i ladri la manifestazione gastronomica. Le persone cenano fuori, sono impegnate nella sagra e lasciano gli appartamenti liberi. Così la banda ha iniziato a rubare nelle calde sere di inizio estate. Due colpi nel comune di Cetona, sempre nelle case. Un altro compiuto nella vicina Sarteano.

Non si erano fossilizzati però soltanto in questa zona, prendendo di mira anche Lucignano nella Valdichiana aretina, Foiano della Chiana e Tuscania, in provincia di Viterbo. Tanti i colpi messi a segno da tre malviventi tra il giugno e il luglio scorso che agivano in coincidenza degli eventi tradizionali paesani. La Sagra del Bico, appunto, ma anche la Sagra della Tagliata a Lucignano e quella del Cacciucco a Foiano. I carabinieri della stazione di Cetona, coordinati dal comando compagnia di Montepulciano guidato dal maggiore Angelo Aliberto, ha indagato in silenzio riuscendo ad incastrare la banda almeno per sei furti. Sono stati denunciati tre uomini di 49, 22 e 28 anni, tutti residenti ad Aprilia nel Lazio. Dalle abitazioni visitate l’estate scorsa erano spariti oro, gioielli, denaro, argenteria e in un caso anche una macchina fotografica di particolare pregio. Diverse migliaia di euro il valore del bottino.

A dare il là all’inchiesta la preziosa collaborazione di un cittadino. E’ inizio luglio, si svolge la Sagra del Bico a Piazze. L’uomo aveva notato una macchina vicino a casa sua. Insospettito, si era rivolto ai carabinieri locali. La rapidità della segnalazione e l’esame successivo delle telecamere di videosorveglianza comunali avevano consentito di individuare la macchina. Tessera dopo tessera, i militari hanno rimesso insieme gli spostamenti dei malviventi. Di solito agivano in due mentre il terzo restava in auto ad attenderli, pronto per la fuga. La tecnica per entrare nelle abitazioni quella di sempre: piedi di porco per forzare porte e finestre.

Gli indizi raccolti portavano i militari verso il trio che arrivava dall’agro pontino, già arrestato a luglio dopo un furto a Foiano con tanto di inseguimento. Così era venuto fuori che proprio nel periodo dei colpi più volte erano arrivati nella provincia di Siena, non solo con la vettura segnalata dal cittadino di Piazze ma anche con altre che avevano a disposizione. Servivano per i sopralluoghi e i colpi. Di solito agivano al calare della sera approfittando appunto dei momenti di aggregazione per le feste e le sagre quando le persone sono fuori.

I tre uomini – in occasione dell’arresto erano stati destinatari dell’obbligo di dimora nella loro area di residenza – ora sono stati denunciati alle procure competenti: Siena, Arezzo e Viterbo.