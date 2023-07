Furti nelle case e nei cantieri Il pm chiede 6 condanne

Chieste sei condanne per la banda dedita ai furti nei cantieri edili ma anche negli appartamenti. Si tratta di un gruppo di kosovari che fra agosto e dicembre 2018 aveva messo a ferro e fuoco alcune zone della provincia, facendo scattare la ’reazione’ delle forze dell’ordine. Che prima di Natale ’fermarono’ sette persone ponendo fine al clima di allarme che i colpi, alcuni anche di modesta entità, altri decisamente più sostanziosi, aveva suscitato. Il pm Siro De Flammineis ha chiesto al giudice Andrea Grandinetti sei condanne per reati che vanno dal furto commesso e in alcuni casi solo tentato, alla ricettazione, contestati a vario titolo. La più alta, 7 anni e 1500 euro di multa, per l’imputato difeso dall’avvocato Beatrice Burri, a cui venivano contestati ben 25 episodi. Diciotto quelli di cui deve rispondere il kosovaro assistito dall’avvocato Manfredi Biotti per cui il pm ritiene giusta la pena di 6 anni e 100 euro. Per un terzo imputato chiesti 4 anni, per un altro 2 anni e per i restanti kosovari un anno. I difensori – c’erano anche Lorenzo Lorè, Alessandro Betti e Stefano Del Corto – oltre a chiedere la riqualificazione del capo di imputazione, hanno cercato di smontare le prove, a partire dalle intercettazioni. La sentenza però arriverà il 30 novembre.

L’inchiesta era partita dai carabinieri della stazione di Rapolano per via di alcuni furti in appartamento. Grazie agli accertamenti era stato possibile definire ruoli e compiti degli indagati, evidenziandone la responsabilità, secondo la procura in ben 39 episodi di furto commessi fra agosto e dicembre 2018. Individuando successivamente i presunti canali di ricettazione dei beni rubati nelle province di Siena e Arezzo, recuperando ben 300 chili di rame (vedi i canali di gronda) che sarebbero stati portati via da cantieri conosciuti alla perfezione dagli uomini finiti sotto la lente dell’Arma. I furti erano stati compiuti nella zona di Siena, da Buonconvento a Poggibonsi e Colle, nel comune di Sovicille e di Sinalunga. Uno dei problemi più delicati affrontati dagli investigatori, era stato detto al momento del blitz, il fatto che spesso e volentieri il materiale preso dai ladri veniva considerato disperso e quindi riordinato per averlo quanto prima, senza fare la denuncia. Un cantiere sulla Siena-Bettolle sarebbe stato razziato addirittura tre volte. Ma ci sarebbero stati anche colpi nelle case, come detto, e nei circoli.

