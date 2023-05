Furti nei negozi: è allarme "Rubate carte di credito"

Allarme furti nei negozi di Colle. A dirlo è Lucia Belli dell’attività ‘Cristallo d’Arte Mario Belli’. A pochi giorni dalla premiazione di Mario Belli da parte dell’associazione Ricolleghiamo delle donne sono entrate nel luogo di lavoro dell’artista e del maestro, colonna portante dell’identità colligiana nella lavorazione del cristallo. "È accaduto martedì alle 18.45 nel mio negozio in via Diaz 14 – afferma la figlia di Mario Belli, Lucia Belli – sono stata derubata di tutti i miei documenti e delle carte di credito. Si sono introdotte due donne sui 3040 anni more, capelli lunghi, vestite in jeans. Dopo poco è arrivata anche una donna giovanissima, direi una ragazzina, capelli lisci biondi, camicetta chiara. Non ho certezza che la ragazza giovane fosse una loro complice, con le altre nella fisicità e accento non si assomigliavano. Quando ho chiesto se erano tutte e tre insieme mi hanno risposto di no". "La più giovane ha portato mio padre nel laboratorio. Ho capito subito che c’era qualcosa che non tornava, che si stavano comportando in modo strano. Ho optato per cercare di seguirle fianco a fianco, ma nonostante questo sono riuscite a prendere il portadocumenti dalla mia borsa chiusa nel ripostiglio. Una dinamica, comunque, che è ricapitata. Credevano fosse un borsello, hanno avuto poco tempo, non mi hanno rubato soldi". "Non le ho mollate di un secondo, non so come possono aver fatto. Dopo esserci accorti del furto ho chiamato subito i carabinieri – conclude la Belli – sono arrivati subito e ringrazio. Ho fatto la denuncia. Sono andate via a corsa, salendo su una piccola utilitaria, color nocciola metallizzato".

Lodovico Andreucci