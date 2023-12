Furti in serie a Radicofani e Vivo. Anziana derubata della pensione

Ladri ’itineranti’ sull’Amiata. Dopo i furti, una rapina a mano armata, consumati ad Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio sono stati presi di mira le civili abitazioni di Castiglione d’Orcia, Vivo d’Orcia e Radicofani.In una serata ne sono stati messi a segno. Uno dei due consumati a Campiglia ha visto ’vittima’ ancora Roberto Guerri, il proprietario del bar ’L’Antica Quercia’ preso di mira, senza successo, alcuni giorni fa. La strategia è ormai quella nota. Sicuramente la banda agisce con una precisa modalità. Si punta un obiettivo e lo si colpisce quando ci sono le migliori condizioni.

Come è avvenuto a Radicofani, ai danni di una anziana, che abita in un appartamento a piano terra, dove i ladri sono entrati facilmente. Le hanno rubato tutta la pensione e la tredicesima. Riscossa per intero, non prelevandone solo una parte della pensione come viene raccomandato dai carabinieri. A Vivo d’Orcia i tre furti sono stati consumati in appartamenti vicini. Furti in serie mirati a portar via soldi, oggetti in oro o comunque di valore. Mentre ad Abbadia San Salvatore i cittadini hanno attivato una ’vigilanza passiva’ (finalizzata a chiamare i carabinieri quando vedono presenze o atteggiamenti sospetti), il sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti, ha postato su Facebook un invito ai cittadini.

"Ieri e l’altro ieri - scrive Galletti - si sono verificate nel nostro Comune, in particolare a Vivo e Campiglia, situazioni molte brutte. I ladri sono entrati in alcune abitazioni portando via valori. Altri piccoli furti; persone che sono entrate nelle case alla presenza dei residenti con l’intento di delinquere. Ovviamente questo ha creato un clima di diffusa preoccupazione, di paura e di pericolo anche per l’incolumità delle persone. Da ieri ho ricevuto più segnalazioni e mi sono attivato affinché si intensifichino i controlli. Devo dire che ho trovato piena sensibilità, erano già in corso più controlli, maggiori azioni di vigilanza e di prevenzione. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montalcino, che sovrintende su tutto il nostro territorio comunale, mi ha confermato che l’azione dei militari continuerà anche nei prossimi giorni con un impegno straordinario, Invito tutti i cittadini, come suggerito anche dal capitano, a segnalare la presenza di macchine e persone sospette, al 112".