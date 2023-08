Furti in casa: incredibile escalation Nel fine settimana quattro ‘colpi’

di Marco Brogi

I padroni di casa sono in vacanza e i ‘topi d’appartamento’ ne approfittano. Ladri all’opera nel fine settimana. Visitate nella notte quattro abitazioni: tre a Poggibonsi e una a Colle. Rubati gioielli e contanti. Ma il bottino è ancora da quantificare. Carabinieri e polizia stanno indagando, ma al momento dei malviventi non ci sono tracce. A parte quelle lasciate nelle case prese di mira, messe a soqquadro nel tentativo di trovare gioielli e denaro. Con tanti appartamenti lasciati vuoti da chi è partito per la montagna o il mare per i malviventi, nonostante i controlli delle forze dell’ordine, è tutto molto più semplice.

A Poggibonsi hanno colpito in un condominio di via Aldo Moro. Prima hanno forzato il portone principale, poi le porte di tre appartamenti. In casa non c’era nessuno e i malviventi di conseguenza hanno potuto agire con una certa tranquillità, prendendo tutto quello che era di loro interesse, con particolare attenzione ai soldi e all’oro. Si tratta di professionisti, gente che sa come muoversi, che non fa il minimo rumore. Nel palazzo, infatti, nessuno si è accorto di nulla. Nemmeno i cani.

Stesso copione a Colle. I malviventi hanno preso di mira la Badia, una zona un po’ isolata, all’immediata periferia della città. Hanno ripulito un appartamento, scappando con un bottino di gioielli e denaro contante e tentato di svaligiare un altro. Ma in questo caso non sono stati fortunati. Il padrone di casa si è svegliato e le sue grida hanno costretto i malviventi alla fuga. Agosto, dunque, con tante abitazione lasciate vuote dai vacanzieri, si conferma un mese di ‘buoni affari’ per i ‘topi d’appartamento’. La lingua dei numeri, tuttavia, ci dice che in questa estate di caldo africano, rispetto a quella dello scorso anno, si registra una lieve flessione nel numero dei furti nelle case. Un dato incoraggiante a cui ha contribuito senza dubbio il grosso lavoro effettuato dalle forze dell’ordine in termini di controlli e pattugliamento del territorio. Forze dell’ordine che raccomandano di non lasciare le finestre aperte, come purtroppo fanno in tanti anche in questi giorni per via del gran caldo, e di tenere sempre in funzione gli allarmi antifurto. Come dire, insomma, che bisogna assolutamente evitare di spianare la strada ai ladri.