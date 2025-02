Furti e truffe a Sovicille. Resta la pattuglia in più

Incontro in Comune della Commissione dei capigruppo con il comandante provinciale dei carabinieri Angelo Pitocco, il comandante e il vicecomandante delle stazioni di Rosia e Sovicille e il comandante della Municipale sul tema furti nelle case e truffe, specie agli anziani.

"I carabinieri hanno confermato l’impegno a continuare a presidiare il territorio con una pattuglia aggiuntiva alle due delle stazioni presenti nel Comune, con perlustrazioni notturne e con un controllo effettuato da carabinieri in borghese, come fanno ormai da qualche mese. Anche la Municipale – spiega il sindaco Giuseppe Gugliotti – ha riaffermato la disponibilità alla piena collaborazione, soprattutto per quello che riguarda la gestione delle immagini delle diverse telecamere disseminate nel Comune - e al coordinamento delle forze (pur nella ristrettezza di risorse).

E’ stato condivisa da tutti i presenti la necessità di proseguire con la stretta e continua collaborazione da parte di tutti i cittadini che possono svolgere un ruolo determinante".

A breve incontri pubblici con la presenza delle forze dell’ordine.