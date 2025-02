Allarme furti, ancora colpi nelle case a Siena

Siena, 1 febbraio 2025 – Furti nelle case. Questa volta la zona presa di mira, a differenza dei mesi scorsi, è proprio quella di Siena. Il centro storico, ma sono accaduti anche in periferia. Le Volanti hanno ricevuto varie chiamate giovedì scorso. E sui social è un tam tam continuo, dopo che anche un negoziante aveva denunciato il tentativo di alcuni malviventi di entrare nella sua attività mentre lui stesso si trovava all’interno.

Il primo ’avviso’ che qualcuno aveva capito che in città si poteva colpire e fuggire, era stato il colpo grosso di metà gennaio. Quando il proprietario di un’abitazione nella zona di Piazza d’Armi era rientrato trovando il muro della camera da letto aperto. Una ’ferita’ per portare via la piccola cassaforte dove c’erano gioielli di famiglia e preziosi per un valore ingente. Quel giorno c’erano stati almeno altri sei furti segnalati alla polizia, sempre nelle case, fra riusciti e anche solo tentati. Accaduti sulla direttrice fra l’Acquacalda, il Petriccio e la zona di Piazza d’Armi appunto. Un blitz che già aveva fatto temere la presenza di una banda che viene da fuori Siena, agisce e poi scappa. Non è da escludere che possa avere basisti in città per agire in modo più agevole.

C’è paura fra i residenti. Dopo i tre nuovi colpi registrati giovedì. E l’ultimo che ha tenuto banco sui social, compiuto in un appartamento di via Mentana. L’orario, all’ora di pranzo, appare insolito rispetto agli altri finora commessi. Però i proprietari in quel momento erano usciti per cui qualcuno, forse, li teneva d’occhio. Oltre a mettere a soqquadro l’appartamento, forzando la porta d’ingresso, come al solito sono spariti alcuni gioielli, unitamente ad elettrodomestici. A preoccupare soprattutto il fatto che la banda abbia agito in pieno giorno, in una zona molto vissuta. L’orario in cui sono stati messi a segno gli altri colpi, invece, va dalle 17,30 alle 20, quando comincia a calare ii buio. Le indagini proseguono, grazie anche all’aiuto delle telecamere di videsorveglianza.