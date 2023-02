Furti in casa durante le sagre di paese, tre denunciati

Le indagini dei carabinieri

Siena, 28 febbraio 2023 – Approfittavano delle sagre di paese e dell'assenza in casa dei proprietari per rubare nelle loro case in provincia di Siena, Arezzo e Viterbo.

Sono almeno 6 i furti ricostruiti dai carabinieri di Cetona (Siena) compiuti tra giugno e luglio dello scorso anno in concomitanza con la sagra del Bico di Piazze di Cetona, con quella della Tagliata a Lucignano e con la Sagra del Cacciucco a Foiano della Chiana.

Gli indizi raccolti a seguito della segnalazione di un cittadino insospettito da un veicolo sospetto e l'analisi del sistema di videosorveglianza hanno portato gli uomini dell'Arma ad individuare 3 uomini, tutti provenienti dall'agro pontino, già arrestati a luglio a seguito di un furto a Foiano della Chiana che aveva anche fatto scaturire un inseguimento.

I tre, che erano stati già destinatari della misura dell'obbligo di dimora presso la loro area di residenza a seguito dell'arresto, sono stati denunciati alle procure competenti.