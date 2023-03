Furti a raffica: Fratelli d’Italia più chiede sicurezza

Fratelli d’Italia non ci sta e batte il pugno sul tavolo. "Un mese e mezzo fa Fdi di Colle – affermano dal gruppo per bocca di Fabio Strianese, responsabile dipartimento sicurezza per il partito provinciale di Siena – aveva lanciato l’allarme sicurezza in città, denunciando furti in abitazioni, fenomeni di Baby Gang, danneggiamenti ai beni pubblici e, purtroppo, molto altro. Come fatto già un mese fa, chiediamo nell’immediato l’aumento di carabinieri in forza co la locale stazione, con istanza che verrà presentata al Ministero della Difesa e al Comando Generale dell’Arma". "Rinnoviamo, inoltre, la richiesta al Sindaco di prevedere con carattere urgente un bando di concorso per almeno 8 unità della polizia municipale – continua Strianese – e vogliamo proporre al Prefetto in collaborazione con il Ministero della Giustizia, una soluzione per una parte del Personale di Polizia Penitenziaria di San Gimignano che possa portare, più presenza di forze di polizia sul territorio colligiano e di tutta la Valdelsa. Sul discorso sicurezza, non faremo un passo indietro e saremo determinati nel risolvere le problematiche che ogni oggi si presentano sempre più frequenti e pericolose". "A tutti i colligiani anche a quelli, sostenitori di partiti o movimenti che politicamente sono distanti da noi – conclude Strianese – perché la sicurezza e il benessere della collettività, non dovrebbe avere colore politico (anche se è evidente che invece succede il contrario)".