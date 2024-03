Furti a raffica e una rapina al bar. Arrestato un 33enne amiatino

di Massimo Cherubini

Agli arresti domiciliari perché sospettato dell’impressionante serie di reati messi consumati nei paesi dell’Amiata negli ultimi mesi dello scorso anno. Ad eseguire la misura cautelare, disposta dal gip di Siena su richiesta della procura nei confronti di un 33enne della zona, sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montalcino. Gli stessi che hanno condotto le minuziose indagini su tanti eventi che hanno scosso la popolazione. Il più grave, una rapina, avvenne alla fine del novembre scorso. Venne consumata in danno del bar "La Casetta" di Abbadia. Con una reazione ’eroica’ della donna che si trovava dentro il locale quando ancora doveva sorgere il sole. Prima si oppose al bandito che, pistola in pugno, gli ordinava di sdraiarsi a terra per poi inseguire il rapinatore in fuga. La donna riuscì a speronarlo obbligandolo ad abbandonare il mezzo per darsi alla fuga a piedi tra i campi. Ora quel fatto ha un seguito: il proprietario del piccolo ’Ape’ rubato con facilità (sarebbe stato accertato che aveva le chiavi nel quadro) dal rapinatore si è rivolto ad un legale per chiedere alla rapinata i danni (oltre mille euro) provocati al mezzo. Di danni l’uomo ora indagato ne avrebbe provocati tanti. Come quello legato al tentativo di infrangere il vetro blindato del bar a Campiglia d’Orcia. E ancora tanti furti, quasi tutti messi a segno senza dover forzare nulla. Ha ’visitato’ i guardaroba di alcuni bar e ristoranti, si è reso responsabile dell’indebita utilizzazione di bancomat e carte di credito. I carabinieri della Compagnia di Montalcino, quelli della Tenenza di Abbadia, delle stazioni di Piancastagnaio e San Casciano Bagni hanno lavorato con grande impegno per mettere insieme un quadro probatorio consistente con prove, accertamenti e tanti altri atti investigativi. Indagini che hanno portato all’indentificazione del presunto autore, cosa molto attesa nei paesi amiatini che, in quel periodo, erano stati messi sotto pressione dal ripetersi soprattutto di furti nelle abitazioni. Ora prende il via l’iter giudiziario con l’accusato agli arresti domiciliari e sotto controllo affidato ai carabinieri della stazione dove si trova il domicilio colpito dal provvedimento della liberà personale. Le indagini proseguono per accertare se vi siano o meno complici del 33enne, informatori e per aggiungere prove a quelle già acquisite.