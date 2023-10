Furgone a fuoco in via della Costituzione. Le cause delle fiamme sono accidentali

Sono accidentali le cause dell’incendio che ha interessato ieri mattina intorno alle 6,30 un furgone parcheggiato a Poggibonsi in via della Costituzione, di fronte all’ingresso del Distretto Asl e della Casa della Salute. Dopo l’accensione del mezzo, improvvise, le fiamme. Un corto circuito oppure un guasto alla base dell’episodio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del locale distaccamento per estinguere le fiamme, che si erano estese pure a un veicolo in sosta di fianco, arrivando inoltre a interessare uno degli alberi che costeggiano in quel punto la strada, all’altezza di piazza San Giuseppe a Poggibonsi. Nessun problema rilevato a carico delle persone, in seguito a questa vicenda avvenuta di primo mattino. Sul posto anche l’arrivo dei Carabinieri per comprendere i motivi dell’accaduto. Non ci sono dubbi in merito all’origine accidentale dell’incendio, poi domato dai Vigili del fuoco giunti prontamente in via della Costituzione e capaci di evitare problemi di più ampia portata.