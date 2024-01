Fuori strada a Malamerenda. Auto chiusa: scatta l’allarme

Un fuori strada a Colle di Malamerenda ha provocato grande allarme e anche l’arrivo dei soccorsi nel punto dove la vettura si era fermata. Per scoprire poi, fortunatamente, che non c’era nessuno a bordo. Niente feriti. E che, anzi, la macchina era stata regolarmente chiusa.

E’ iniziata così la tranquilla e sonnolenta giornata della Befana a Siena.. Quando gli automobilisti sono cominciati a transitare in quel tratto c’è chi ha raccontato alla centrale che una vettura era finita fuori strada. E’ subito scattata la catena dei soccorsi, con l’invio di una pattuglia della Municipale sul posto mentre la raggiungevano anche pompieri e sanitari del 118. Gli agenti sono arrivati per primi accorgendosi subito che non c’era nessuno dentro e che anzi era chiusa. Hanno avvertito subito che non serviva l’intervento di vigili del fuoco e sanitari ma ormai erano già a Malamerenda. Probabilmente il conducente l’ha lasciata lì per poi tornare, facendosi venire a prendere da qualcuno. La vettura è stata circondata da nastro bianco e rosso in modo anche da evitare ulteriori chiamate oltre alle tante già arrivate.

Poco dopo le 11.30 invece un incidente con feriti c’è stato davvero, in località Poggi Gialli a Sinalunga. Due le vetture coinvolte – una Opel Corsa ed una Bmw–, tre le persone ferite soccorse dalla Pubblica assistenza di Torrita e dalla Misericordia di Sinalunga. Un uomo di 24 anni ed uno di 47 sono stati portati a Nottola in codice 1 mentre la donna di 62 in codice 2. Sul posto i vigili del fuoco di Montepulciano mentre dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

La.Valde.