’Fuori salone’, l’ora delle novità

Oltre cinquecento prodotti presenti in degustazione, più di cento aziende coinvolte, tanti eventi non solo nei canonici giorni, da venerdì 26 a lunedì 29, ma anche un programma che anticipa la nona edizione di Wine&Siena con gli eventi ’fuori salone’. A partire da martedì 23, per la prima volta, appuntamento con il ’Fuori Wine&Siena’. Grazie alla collaborazione con l’Università degli studi sono nati i tre appuntamenti, ’AsSaggi di Vino’: martedì 23 al bar Il Palio, in piazza del Campo, alle 18,30con Enrico Zanini, direttore del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, su ’Vignale di Maremma: dove il vino salvò l’archeologia e un mosaico provò a salvare il vino’. Mercoledì 24 alla Gastronomia Morbidi, Banchi di Sopra 75 sempre alle 18,30 con Andrea Zefiro, professore di Etruscologia e antichità italiche: ’Alla ricerca dei vitigni di età antica, il progetto ArcheoVino a Scansano e l’arrivo del Sangiovese in Toscana’. Giovedì 25 al ChigianArtCafè il wine talk ’Sancho Panza e i suoi compagni di bevute: il vino dal medioevo spagnolo a Cervantes’, con Paola Belloni, docente di Letteratura spagnola. Venerdì 26 ’fuori salone’ con due cene gourmet: il ristorante Alcide a Poggibonsi organizza ’I tesori di San Gimignano’, a Siena, al ristorante Bruscello Bistrot in via della Stufa Secca, cena-degustazione con i vini dell’azienda Alessio Komjanc di San Floriano Del Collio (Gorizia). Sabato 27 al Grand Hotel Continental Aperitivo DiVino. Tutti eventi che accompagnano la manifestazione che sarà inaugurata venerdì 26 alle 18 a palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi.