Fuoco acceso e sfuggito al controllo Scoperto e denunciato il colpevole

E’ stato un fuoco acceso per bruciare potature e sterpaglie, l’origine dell’incendio che nel pomeriggio del 6 aprile scorso si era esteso ad un vasto appezzamento di terreno incolto in località Santa Maria, nel Comune di San Gimignano, rischiando di propagarsi fino al vicino bosco e di attaccare anche le pregiate coltivazioni di Vernaccia. Il sospetto che il piccolo falò iniziale fosse sfuggito al controllo di chi lo aveva acceso era emerso fin da subito ed è stato confermato dall’attività investigativa dei carabinieri forestali della stazione sangimignanese, che con un serie di accertamenti hanno individuato il responsabile denunciandolo all’autorità giudiziaria con l’accusa di incendio boschivo colposo. L’intenzione dell’uomo era quella di disfarsi dei residui vegetali della ripulitura di un suo terreno, ma non aveva rispettato le basilari condizioni di sicurezza e, forse perché alimentate anche dal vento, le fiamme si erano rapidamente estese andando ben oltre le sue possibilità di controllo e per domarle si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, che erano riusciti a fermarle quando, ormai, erano quasi arrivate al bosco con il rischio di provocare un rogo di grandi proporzioni. Un rischio, quello legato agli abbruciamenti di materiale vegetale in estate, contro il quale i carabinieri forestali della Provincia di Siena, agli ordini del tenente colonnello Alessio Brogi, ammoniscono ricordando che il progressivo innalzamento delle temperature lo rende sempre più attuale a causa della disidratazione dei vegetali che determina e che, troppo spesso, è la causa di eventi calamitosi.

"Da un’analisi quasi ventennale del fenomeno – sottolinea, infatti, una nota del comando provinciale – è emerso che molto spesso gli incendi boschivi, anche con conseguenze catastrofiche, si originano da comportamenti negligenti di cittadini ed agricoltori rispetto all’utilizzo del fuoco nelle attività private, ricreative e imprenditoriali". Un’eventualità, quella degli incendi boschivi colposi, che fra pochi giorni conoscerà anche un aggravamento delle conseguenze per i responsabili: "Dal prossimo 1 luglio – spiega, infatti, la nota del comando provinciale - entrerà in vigore il ‘Periodo a Rischio Incendi’ stabilito dalla Regione Toscana, che, fra le altre cose, vieta assolutamente di accendere fuochi, di bruciare residui vegetali, di utilizzare strumenti a fiamma libera e di accumulare materiali infiammabili all’aperto, a meno di 200 metri di distanza dalle aree boschive".