Fuochi della vigilia lungo lo Staggia San Lucchese, tanti gli eventi per l’attesa ricorrenza patronale

I fuochi (o "fochi") della vigilia lungo il torrente Staggia e i vari eventi in preludio, accrescono l’attesa per la ricorrenza patronale di Poggibonsi, il 28 aprile. La mostra dei Corali e delle pagine miniate e la presentazione del volume monografico dei Nuovi Quaderni Poggibonsesi dedicato proprio a San Lucchese, a cura della Pro Loco e a firma di Lucia Pratelli, hanno dato il via nello scorso fine settimana agli appuntamenti. Giovedì 27 saranno accesi i fuochi lungo il torrente Staggia, nei pressi della chiesa di San Giuseppe grazie all’impegno dell’Associazione dei Rioni, i cui volontari sistemeranno le grandi cataste di legna - almeno in due spazi precisi degli argini - che saranno poi accese e fatte bruciare secondo la tradizione. Tutto con il sostegno di Vab Valdelsa e delle autorità competenti a garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa. Dall’amministrazione comunale una lettera di invito agli alunni delle medie per coinvolgerli nel tradizionale momento che precede la Festa. Alla stessa ora da San Giuseppe la processione con il Corpo del Santo trasportato sul carro storico della Misericordia. L’itinerario: via Martiri di Belfiore, via Montegrappa, largo Campidoglio, via Vallepiatta, via Montenero, via Trento, largo Gramsci, via della Repubblica e arrivo in Collegiata. Nel giorno della Festa, venerdì, San Lucchese si popolerà di bancarelle sia delle attività commerciali che delle associazioni. Alle 11 la Santa Messa dell’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice, presenti le Autorità Civili e Militari. Alle 16,30, la benedizione della Città con il Corpo del Santo. Santa Messa sia alle 18 che alle 21. Alle 22 lo spettacolo pirotecnico. La via di accesso alla Basilica sarà chiusa al transito e saranno in vigore modifiche alla viabilità e alla sosta. Anche i Rioni di Poggibonsi avranno il loro banchino (all’altezza dell’area di sosta per camper). Altre associazioni, come Anffas Alta Valdelsa, ripartono con gli stand dopo una edizione di pausa. "I fuochi tornano laddove si erano svolti fino ad alcuni anni fa - spiega il sindaco Bussagli - mentre la processione, introdotta di recente, deriva da una sollecitazione della comunità francescana. Ringraziamo coloro che contribuiscono ai tanti momenti della Festa".

Paolo Bartalini