Funky summer festival con la musica di Gal

A Castelnuovo, in piazza Marconi, è ancora Chianti Funky Summer Festival, domani con Gal e la sua musica tra dark trip pop e folk. Si parte alle 18 con il Walking Sunset, una passeggiata immersi nella natura per scoprire le bellezze del Chianti Classico. Dalle 19 porte aperte in piazza Marconi con il Wine Tasting e Dj set per degustazioni, vini e cocktail. Alle 22 il sipario si aprirà per lasciare spazio alla musica di Gal. Divertimento assicurato fino a notte fonda con il Dj set di Slowaxx a partire dalle 23.30.

Gal, nome in codice di Giulia Galliani, sconfina con il suo genere musicale tipicamente jazz, andando a influenzare e conoscere nuovi generi musicali come il rock anni Ottanta, dando vita a una commistione di suoni e vocalizzazioni mozzafiato. Per questa serata Giulia sarà accompagnata da Andrea Mucciarelli e Andrea Beninati.