Fugge ubriaco in contromano dalla Polizia

Due patenti ritirate e altrettante maxi multe nell’arco di poche ore. È il bilancio dei controlli preventivi disposti dal questore Pietro Milone contro gli eccessi della movida nel week end, attraverso le Volanti e l’ufficio prevenzione generale che hanno presidiato le strade in entrata e uscita dal centro della città. Intorno a mezzanotte in strada di Pescaia i poliziotti al posto di blocco hanno avvistato una Fiat Punto che, appena ha scorto le loro auto, ha svoltato all’improvviso dentro l’area di un distributore di benzina, cercando di dribblare il blocco, infilando poi contromano una strada.

Dopo essere stato fermato, stavolta in via Diaz, si è capito il motivo della fuga: stava guidando nonostante il tasso alcolemico fosse oltre i limiti di legge. Per lui, un 35enne della provincia di Arezzo, è scattato il ritiro della patente e una multa da 500 euro, oltre al fermo amministrativo dell’auto. Dopo qualche ora invece sulla strada statale 73 Levante, hanno sottoposto a controllo un albanese 23enne residente a Prato. Guidava l’auto con patente estera; gli agenti hanno, però, accertato che l’uomo era residente da più di un anno sul territorio nazionale e che non aveva ancora proceduto alla prevista conversione. Per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente e gli è stata ritirata la patente di guida.