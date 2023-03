Fridays for Future Gli studenti in corteo "Sciopero per il clima, cambiare subito"

"La nostra rabbia è energia rinnovabile" poi "prendete il nostro voto ma ignorate la nostra voce" e ancora "state bruciando il nostro futuro". A ritmo di musica e cori al grido "domani è troppo tardi" con tanti cartelli e gli striscioni in centinaia hanno partecipato alla manifestazione globale per il clima a Siena. Si sono ritrovati in Piazza Matteotti, per poi dare il via al corteo fino a Piazza del Campo. "C’è bisogno di cambiare il paradigma che oggi governa il mondo – afferma Manolo Zocco, uno degli attivisti di Fridays for future Siena – il sistema capitalistico ha condotto il nostro pianeta al collasso climatico. È sotto gli occhi di tutti che siamo qui per l’ennesima volta, nell’ennesimo sciopero globale per il clima, a chiedere a chi ci governa di rendersi conto che questo è un problema, e di prendere in considerazioni l’idea che si tratta di agire il prima possibile per la stessa sopravvivenza del nostro pianeta". Ha aderito alla giornata di mobilitazione dello sciopero globale per il clima anche la Cgil di Siena. "La lotta per la giustizia climatica e sociale è un nostro imperativo – spiega Fabio Seggiani, segretario generale – è un piacere essere in piazza con questi ragazzi che si impegnano socialmente, e ci mettono la faccia. Noi condividiamo le loro battaglie, siamo e saremo sempre al loro fianco. In Italia, in un doloroso crescendo, sempre più spesso assistiamo alla conta dei morti per eventi meteorologici estremi, dei danni all’economia causati da siccità e piogge estreme, delle conseguenze su famiglie e imprese dovute all’impennata dei prezzi energetici. Eppure si continua sulla vecchia strada delle fonti fossili".

Simona Sassetti